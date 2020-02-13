Перевести 40 часов аудио в текст

Добрый день Нужно руками или как то с прогами напечатать времена намаза в таблицу эксель. Таблицы должны быть в таком виде, как этот пример https://yadi.sk/d/MWpB0pLcazbdnA Где: 1. Первый столбец дата. Идет сначала до 31 декабря, а потом месяц Рамазан ...