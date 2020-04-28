Транскрибация видео

ТранскрибацияЗавершен11 заявок228 просмотров
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Добрый вечер! Нужно перевести 36-минутное видео в текст. Очень важно, чтобы каждое слово было выписано в точности. Дедлайн сдачи: 19 февраля в 11:00 по киевскому времени. 

4 года назад
guest_15819738810053
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
4 года назад
$2
1 день
WMZ
Все выполнено отлично! И в срок.
Отлично поработали, оплата вовремя, спасибо!
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