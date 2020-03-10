Перевести из аудио в текст

$10
ТранскрибацияЗавершен78 заявок700 просмотров
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есть 4 аудиозаписи, общей длительностью 4 часа. Контента для набора - где-то половина.

Будет еще таких же 3 задания

4 года назад
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
19 дней назад
Выбранный исполнитель
natalgagua
Наталия 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
5 дней
WMZ
Наталия отлично справилась с заданием. Буду обращаться ещё)
Было очень приятно сотрудничать с заказчиком. Виктория чётко поставила задачи, внятно объяснила и вовремя оплатила. С удовольствием поработаю с Вами еще)
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