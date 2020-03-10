Перевести из аудио в текст

Добрый вечер! Нужно перевести 36-минутное видео в текст. Очень важно, чтобы каждое слово было выписано в точности. Дедлайн сдачи: 19 февраля в 11:00 по киевскому времени.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть 4 аудиозаписи, общей длительностью 4 часа. Контента для набора - где-то половина.
Будет еще таких же 3 задания
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