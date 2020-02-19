Транскрибация не срочно не сложно

$1
ТранскрибацияЗавершен6 заявок292 просмотра
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Транскрибация текста из аудио по факту 1:30 минуты текста (рэп), разложить по строкам (как стихи): 

Прощай, радость, жизнь моя!

Знаю: едешь без меня,

Знать один должен остаться,

Тебя мне больше да не видать.

И желательно знаки препинания

4 года назад
xopollluu
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PolinaY
Полина 
21 годБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$1
1 день
Отлично все сделала)) Рекомендую!
👌
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