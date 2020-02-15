Написание субтитров на английском языке для видио файла (5 минут)

ТранскрибацияЗакрыт7 заявок471 просмотр
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Добрый день

Необходим человек который напишет субтитры на английском языке к видио (на английском языке) на тему финансовых технологий. видио расположено здесь: 

https://drive.google.com/file/d/1xhVcGdY1tLXxUXYBPINDWpWCnV97U0yq/view?usp=sharing

1) Взгляните на видио ( 5 минут) и определитесь понимаете ли вы о чем там идет речь, и сможете ли вы написать к нему субтитры

2) укажите сможете ли вы только написать субтитры, или также можете интегрировать их в видио (без потери качества видио)

3) укажите сроки выполенния задачи

4) укажите стоимость выполнения задачи

Ожидаемый результат:

1) если вы можете только создать субтитры ( без интеграйии их в видио) - тогда ожидается *.srt  файл с субтитрами

2) если вы можете также интегрировать субтитры в видио - тогда а) согласовываем стиль и размер субтитров б) ожидается как результат видио файл с таким же форматом/разрешением/качеством как и оригинальный видио файл.

С уважением,

Сергей

4 года назад
Unicorn1
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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