Написание субтитров на английском языке для видио файла (5 минут)

Добрый день

Необходим человек который напишет субтитры на английском языке к видио (на английском языке) на тему финансовых технологий. видио расположено здесь:

https://drive.google.com/file/d/1xhVcGdY1tLXxUXYBPINDWpWCnV97U0yq/view?usp=sharing

1) Взгляните на видио ( 5 минут) и определитесь понимаете ли вы о чем там идет речь, и сможете ли вы написать к нему субтитры

2) укажите сможете ли вы только написать субтитры, или также можете интегрировать их в видио (без потери качества видио)

3) укажите сроки выполенния задачи

4) укажите стоимость выполнения задачи

Ожидаемый результат:

1) если вы можете только создать субтитры ( без интеграйии их в видио) - тогда ожидается *.srt файл с субтитрами

2) если вы можете также интегрировать субтитры в видио - тогда а) согласовываем стиль и размер субтитров б) ожидается как результат видио файл с таким же форматом/разрешением/качеством как и оригинальный видио файл.

С уважением,

Сергей