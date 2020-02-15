Переклад аудіо українською мовою, 1:46:09

Текст українською та російською мовами. Потрібно з аудіофайлів просто текст перевести в вордівський документ. приблизно 6-7 годин конференціі )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тривалість : 1 година 46 хвилин 9 секунд
Якість: погана, проте можливий недослівний переклад( тобто викидати речення, які не чути)
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