Переклад аудіо українською мовою, 1:46:09

ТранскрибацияЗакрыт59 заявок688 просмотров
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Тривалість : 1 година 46 хвилин 9 секунд

Якість: погана, проте можливий недослівний переклад( тобто викидати речення, які не чути)

4 года назад
guest_15811952351006
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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