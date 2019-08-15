Стенограмма мероприятия 1 ч. 50 мин.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен16 заявок379 просмотров

﻿С видеозаписи встречи (о туризме и брендинге города) сделать внятную стенограмму. Побуквенно не нужно, пык-мык не записываем. Слышимость хорошая, говорят по очереди. На каждого нового говорящего указывать таймкод. Срок - к 18.00 по МСК 14.08.2019. Бюджет проекта - 700 рублей.

6 лет назад
arrow_t
51 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

katen11
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Екатерина - ответственный, очень аккуратный и грамотный исполнитель. Рекомендую!
Задание четко поставлено, Татьяна всегда на связи, проверка и оплата очень быстрая! Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

katen11
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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