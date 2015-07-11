Администрирование группы ВК

Задача была поставлена четко и ясно, нужно было выкладывать товар в группе вконтакте, посвященной интернет магазину, я подала заявку, со мной связались в скайпе (заказчик девушка, в скайпе со мной связался парень) были обговорены все нюансы, я приступила к работе. По истечению срока, работу мне мою никто не оплатил. Неоднократно связывалась с работодателем, ответа не было. После чего меня просто убрали из администраторов той группы, в которой я выполняла свои обязанности. Деньги не такие уж и большие были, но поступать так очень некрасиво!