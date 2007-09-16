1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Необходимо создать проект (документацию для кодера)- Автоматизированное ра-бочее место продавца-кассира - далее система. 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ Система предназначено для ускорения и облегчения процесса оформления покупки продавцом-кассиром. ...
Доверительное управление проектом
Необходимо поддержание , развитие проекта. Наполнение, отладка системы, усовершенствование.
Только для тех кто имеет опыт в поддержании проектов и может справляться с развитием.
Жду предложений.
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