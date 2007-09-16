Доверительное управление проектом

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт8 заявок283 просмотра

Необходимо поддержание , развитие проекта. Наполнение, отладка системы, усовершенствование.

Только для тех кто имеет опыт в поддержании проектов и может справляться с развитием.

Жду предложений.

17 лет назад
rusdesign
Studio 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров