Фрилансеры для социального опроса

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт6 заявок149 просмотров

Социально - политический проект ищет молодых фрилансеров из разных городов Украины для социологического опроса населения по поводу социальных проблем. Работа на один день.  А именно: опрашивать население от 18 до 60 лет по заданным вам вопросам и записывать ответ. Вопросы скину почтой. Оплата договорная.

7 лет назад
miamiri
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров