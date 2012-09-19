Ищу спеца по маркетингу, рекламе, работе с VIP-клиентами Требования к специалисту: 1. Человек должен быть с тонким пониманием, вообще чутко относиться к людям и делам. Различать оттенки и нюансы хорошо. ...
Менеджер по заказам
Здравствуйте.
Ищу менеджеров по заказам: 2-3 человека.
Предпочтения отдаются:
Если человек работает только в online (никакой учебы, никакой offline работы). Не потому, что другие плохо работают, а потому, что придется постоянно наблюдать за многочисленными ресурсами, общаться с заказчиками и так далее.
Если человек для поиска заказов не использует спамные методы.
Женскому полу, почему то заказчики с ними лучше контактируют.
Кто хочет обучаться методам поиска заказов, которым есть возможность обучать.
В общем всем кто хочет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО начать работать.
В Вашу задачу будет входить:
- первоначально изучить общий подход к организации труда (как устроен бизнес процесс оказания услуг, чтобы было полное понимание работы и задач)
- общаться с клиентами до тех пор, пока он не говорит, ДА я согласен на вашу стоимость и готов приступить работать, далее вы передаете заказчика непосредственному исполнителю и все.
- предлагать виртуальные услуги, например, набор текстов, создание сайтов, создание графических ресурсов.
Оплата:
- Условия с каждым оговаривается индивидуально.
- Возможна оплата связи (мобильный, skype, интернет)
- После нескольких месяцев работы возможно официальное трудоустройство и отчисление налогов (по желанию).
Развернутые заявки пишем сюда. Подходящим кандидатам напишу сам.
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