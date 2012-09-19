Менеджер по заказам

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки255 просмотров

Здравствуйте.

Ищу менеджеров по заказам: 2-3 человека.

Предпочтения отдаются:

Если человек работает только в online (никакой учебы, никакой offline работы). Не потому, что другие плохо работают, а потому, что придется постоянно наблюдать за многочисленными ресурсами, общаться с заказчиками и так далее.

Если человек для поиска заказов не использует спамные методы.

Женскому полу, почему то заказчики с ними лучше контактируют.

Кто хочет обучаться методам поиска заказов, которым есть возможность обучать.

В общем всем кто хочет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО начать работать.

В Вашу задачу будет входить:

- первоначально изучить общий подход к организации труда (как устроен бизнес процесс оказания услуг, чтобы было полное понимание работы и задач)

- общаться с клиентами до тех пор, пока он не говорит, ДА я согласен на вашу стоимость и готов приступить работать, далее вы передаете заказчика непосредственному исполнителю и все.

- предлагать виртуальные услуги, например, набор текстов, создание сайтов, создание графических ресурсов.

Оплата:

- Условия с каждым оговаривается индивидуально.

- Возможна оплата связи (мобильный, skype, интернет)

- После нескольких месяцев работы возможно официальное трудоустройство и отчисление налогов (по желанию).

Развернутые заявки пишем сюда. Подходящим кандидатам напишу сам.

13 лет назад
Zerohold
Дмитрий 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

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