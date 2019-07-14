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Поиск заказов на фриланс-биржах
Здравствуйте, фрилансеры
Ищу людей, которые смогут искать на фриланс площадках заказы различных тематик
Задача довольно простая, не требует особых навыков - справится любой.
Об оплате и всём остальном напишу вам в личные сообщения
На эту задачу мне надо много людей, по этому убедительная просьба: оставляйте свою заявку даже если думаете, что не пройдете из-за конкуренции
По возможности сразу указывайте свой телеграмм)
Всем хорошего вечера!)
Заявки фрилансеров
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