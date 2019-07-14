Поиск заказов на фриланс-биржах

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Закрыт23 заявки300 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры

Ищу людей, которые смогут искать на фриланс площадках заказы различных тематик

Задача довольно простая, не требует особых навыков - справится любой. 

Об оплате и всём остальном напишу вам в личные сообщения

На эту задачу мне надо много людей, по этому убедительная просьба: оставляйте свою заявку даже если думаете, что не пройдете из-за конкуренции

По возможности сразу указывайте свой телеграмм)

Всем хорошего вечера!)

6 лет назад
Alexey_Leschuk
Алексей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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