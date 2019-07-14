Поиск заказов на фриланс-биржах

Здравствуйте, фрилансеры

Ищу людей, которые смогут искать на фриланс площадках заказы различных тематик

Задача довольно простая, не требует особых навыков - справится любой.

Об оплате и всём остальном напишу вам в личные сообщения

На эту задачу мне надо много людей, по этому убедительная просьба: оставляйте свою заявку даже если думаете, что не пройдете из-за конкуренции

По возможности сразу указывайте свой телеграмм)

Всем хорошего вечера!)