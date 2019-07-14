Williamdix

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Наша компания КАРГО514 предлагает услуги по доставке сборных грузов из Китая. Работаем более 10 лет.

Мы доставляем грузы авиа 8-12 дней, авто+жд 18*25 дней. Можем доставить срочно, а также морем. Работаем доставка из России в Китай.

Цены зависят от веса и объема. 4 склада консолидации в Китае.

Работаем с физ. и юр лицами. Страховка груза от 1%. Упаковка груза. Поможем оплатить в Китай за товар.

Телефон +7-495-514-33-11

whatsapp +79153288894

email [email protected]

сайт https://doctavkaizkitaya.ru