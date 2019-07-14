Организация встречи с клиентом

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка187 просмотров

Нужна помощь в проведении встречи с потенциальным клиентом, сроком до 30 мин г. Москва, детали и место оговариваются.  Кто готов ?

6 лет назад
Grandbank
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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