Помощи в регистрации на AWS

Добрый день! Необходимо найти на сайтах тендеров и госзакупок действующие тендеры и аукционы на оборудование, представляемое нашей компанией (сложное техническое, сфера ЖКХ, промышленность, строительство, энергетика). По оплате готова договариваться: либо это будет небольшая плата за найденный ...
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