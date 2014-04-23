Помощи в регистрации на AWS

Как удалить фоновый рисунок из колонтитула? Есть ворд-документ. Вставляю колонтитул с фоновым рисунком (так как в списке колонтитулов есть только с фоном). По-сути, мне этот фон (двойная полоса) не нужен, мне нужен только номер страницы ...