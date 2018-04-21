Провести анализ затрат it стартапов

- взять несколько примеров(10) известных it стартапов (последние 5 лет, предпочтение отдавать зарубежным стартапам) – посмотреть что за софт они используют/использовали при запуске

- посмотреть сколько они по отчетности тратят на разработку

- узнать, сколько времени они запускались

- узнать минимальную и максимальную стоимость часа разработки в стране запуска