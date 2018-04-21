Провести анализ затрат it стартапов

Мы топ -1 среди компаний разрабатывающих и производящих чехлы для спорт оборудования. И все таки Есть еще компании, которые с нами не работают, надо это исправлять. - Обзвонить 20 компаний по спортивной тематике. - Выяснить ЛПР. - Отправить письмо ...
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- взять несколько примеров(10) известных it стартапов (последние 5 лет, предпочтение отдавать зарубежным стартапам) – посмотреть что за софт они используют/использовали при запуске
- посмотреть сколько они по отчетности тратят на разработку
- узнать, сколько времени они запускались
- узнать минимальную и максимальную стоимость часа разработки в стране запуска
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