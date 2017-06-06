Разработка технического задания на интернет магазин.

Доброго дня, Требуется менеджер на обработку входящих звонков сроком на 5 дней, Мы занимаемся оказанием юридических услуг, все необходимые скрипты по входящим звонкам есть. Погружение в специфику займет 1 день С уважением, Дмитрий Сорокин.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин на CRM.
исходные данные в виде предварительного тз есть. задачи известны.
нужно опросить клиента, понять логику работы проекта и все это отобразить в точном тз с учетом технологий для реализации проекта.
от базы данных до готовых решений.
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