Необхідно виконати завдання з управління інноваційними проєктами в ресторанному господарстві, що включає 8 практичних завдань і 2 модульні роботи. Завдання потребують глибокого розуміння управлінських аспектів та інноваційних стратегій у сфері ресторанного бізнесу.
Сформировать список компаний - поставщиков серверов.
Добрый день! Меня зовут Вера, я представитель российской компании по автоматизации бизнес-процессов – amoCRM. В данный момент мы находимся в поисках турецкой компании, у которой сможем приобрести в личное пользование сервер. Поэтому нам необходим человек, который проживает в Турции, владеет турецким и русским языками. Необходимо составить список компаний - поставщиков серверов, у которых на данный момент в наличии один из серверов в следующей комплектации:
Первый вариант:
процессор - 2 × Intel Silver 4314 (16x2.4 ГГц HT)
память - 320 ГБ — 20 × 16 ГБ DDR4 ECC Reg
диск - 6 × 1920 ГБ SSD SATA Enterprise
материнская плата - Intel M50CYP2SB1U Motherboard
Второй вариант:
процессор - Dell R740xd - Gold 5120 - 3.5""
память - 10 x 32GB DDR4
диск - 2 x 4 TB SATA, 2 x 480 GB SSD, 2 x 1.92 TB SSD SAS, 4 x 960 GB SSD, 4 x 960 GB SSD SAS
материнская плата - Perc H740P
Скажите, если вас заинтересовала данная задача, сколько будут стоить ваши услуги?)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектаминет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется ассистент с китайским языком для удаленной помощи в работе с Китаем. Необходимы проактивность, умение находить информацию и вести переписку на китайском. Задачи включают поиск фабрик, переговоры и планирование встреч. Опыт в ВЭД и сверка данных будет плюсом.Управление проектаминет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать работу по управлению проектами, аналогичную представленному примеру. Необходимо создать ER-модель данных в нотации IDEF1X. Ознакомьтесь с примером для понимания требований и структуры.Закрыт3 года назад
Задача заключается в разработке системы мотивации для одной позиции в компании. Необходимо учесть особенности работы и требования к управлению проектами, чтобы повысить эффективность и удовлетворенность сотрудника.Управление проектами8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать маркетинговую стратегию для открытия магазина, предлагающего спортивные товары, включая одежду, инвентарь и тренажеры. Стратегия должна включать план проведения рекламных акций, наружной рекламы и различных методов привлечения клиентов.Закрыт3 года назад
Ищется специалист для монетизации TikTok аккаунта с 184.000 подписчиками. Основная тематика контента - дети, играющие в Roblox. Необходимы стратегии для увеличения дохода и оптимизации контента. Опыт в монетизации и управлении проектами приветствуется.Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется провести анализ работы менеджеров банка в рамках проекта тайного покупателя. Необходимо наличие действующего ИП. После анализа заполнить отчет в формате Excel, форма будет предоставлена.Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется SERM менеджер для управления репутацией проекта в сети. Основные задачи включают работу с форумами и отзывами, мониторинг упоминаний и улучшение имиджа проекта. Идеальный кандидат должен иметь опыт в SERM и навыки эффективного взаимодействия с онлайн-сообществом.Закрыт3 года назад
Ищется специалист для помощи в организации мероприятия в Лимассоле, Кипр. Необходимо проживание на Кипре, договориться с площадкой и кейтерингом, а также поддерживать связь с офисом в Москве. Опыт в управлении проектами приветствуется.Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для ручного размещения объявлений на популярных досках. После успешного выполнения заказа возможно дальнейшее сотрудничество. Ищем ответственного и аккуратного человека для эффективного выполнения задачи.Управление проектами8 заявокЗакрыт3 года назад