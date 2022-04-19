Добрый день! Меня зовут Вера, я представитель российской компании по автоматизации бизнес-процессов – amoCRM. В данный момент мы находимся в поисках турецкой компании, у которой сможем приобрести в личное пользование сервер. Поэтому нам необходим человек, который проживает в Турции, владеет турецким и русским языками. Необходимо составить список компаний - поставщиков серверов, у которых на данный момент в наличии один из серверов в следующей комплектации:

Первый вариант:

процессор - 2 × Intel Silver 4314 (16x2.4 ГГц HT)

память - 320 ГБ — 20 × 16 ГБ DDR4 ECC Reg

диск - 6 × 1920 ГБ SSD SATA Enterprise

материнская плата - Intel M50CYP2SB1U Motherboard

Второй вариант:

процессор - Dell R740xd - Gold 5120 - 3.5""

память - 10 x 32GB DDR4

диск - 2 x 4 TB SATA, 2 x 480 GB SSD, 2 x 1.92 TB SSD SAS, 4 x 960 GB SSD, 4 x 960 GB SSD SAS

материнская плата - Perc H740P

Скажите, если вас заинтересовала данная задача, сколько будут стоить ваши услуги?)