Специалист по тех. поддержке и продвижению сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки179 просмотров

Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru

Перечень работ:

добавление и изменение текстовой информации;

добавление и изменение графической информации;

консультирование по вопросам работоспособности сайта;

добавление и изменение функциональных возможностей;

добавление и изменение графической информации;

оперативное выявление сбоев в работе сайта;

управление почтовым сервисом;

резервное копирование содержимого сайта;

восстановление сайта в случае технических сбоев.

13 лет назад
NIL279
Ирина 
61 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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