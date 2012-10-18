Здравствуйте. Ищу менеджеров по заказам: 2-3 человека. Предпочтения отдаются: Если человек работает только в online (никакой учебы, никакой offline работы). Не потому, что другие плохо работают, а потому, что ...
Специалист по тех. поддержке и продвижению сайта
Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru
Перечень работ:
добавление и изменение текстовой информации;
добавление и изменение графической информации;
консультирование по вопросам работоспособности сайта;
добавление и изменение функциональных возможностей;
добавление и изменение графической информации;
оперативное выявление сбоев в работе сайта;
управление почтовым сервисом;
резервное копирование содержимого сайта;
восстановление сайта в случае технических сбоев.
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