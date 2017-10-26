Зарегестрироваться на 30 форумах

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Завершен9 заявок212 просмотров

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оплата - логоворная

сроки - 1-2дня

жду ваших заявок

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$5
2 дня
Настя отлично справилась с заданием! Могу рекомендовать как отличного исполнителя так как обладает набором человеческих качеств и умений для выполнения поставленной задачи. Хотелось бы отметить легкое общение во время всего процесса выполнения задания. Отзывчивая и понимающая. Молодчинка)! Так держать!!!
С Владимиром работала уже не первый раз. Задача четкая, оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад