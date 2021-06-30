Требуется частный учитель для изучения JavaScript и jQuery в среде MS VS 2019. Занятия будут проводиться удаленно, программу занятий разработаем вместе с преподавателем. Стоимость одного занятия составляет 2000 рублей.
Доделать сайт по WP
1. Доделать 4 страницы
2. вставить текст и описание страниц и кнопки к ним
3. сделать формат, содержащий разделы видео., статей , песен и тд
4. Нужна страница интернет магазина, чтобы я потом просто вставила описание их
5. О нас – нужны значки соц сетей и наши ссылки
6. Сделать работающую кнопку на 1й странице , т е там должен вылезать линк для оформления покупки.
7. Кнопка (узнать больше) должна открывать связь со мной (написать письмо , оставить заявку…)
8. Также нужна будет ссылка для отзывов
9. Оплата будет в форме заявки на заказ, т е связь с владельцем
- Договор на оказание услуг и политика конфиденциальности уже есть, нужно их на сайт выложить
Заявки фрилансеров
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