Доделать сайт по WP

  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт8 заявок943 просмотра

1. Доделать 4 страницы

2. вставить текст и описание страниц и кнопки к ним

3. сделать формат, содержащий разделы видео., статей , песен и тд 

4. Нужна страница интернет магазина, чтобы я потом просто вставила описание их 

5. О нас – нужны значки соц сетей и наши ссылки 

6. Сделать работающую кнопку на 1й странице , т е там должен вылезать линк для оформления покупки. 

7. Кнопка (узнать больше) должна открывать связь со мной (написать письмо , оставить заявку…) 

8. Также нужна будет ссылка для отзывов

9. Оплата будет в форме заявки на заказ, т е связь с владельцем

  • Договор на оказание услуг и политика конфиденциальности уже есть, нужно их на сайт выложить
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