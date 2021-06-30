1. Доделать 4 страницы

2. вставить текст и описание страниц и кнопки к ним

3. сделать формат, содержащий разделы видео., статей , песен и тд

4. Нужна страница интернет магазина, чтобы я потом просто вставила описание их

5. О нас – нужны значки соц сетей и наши ссылки

6. Сделать работающую кнопку на 1й странице , т е там должен вылезать линк для оформления покупки.

7. Кнопка (узнать больше) должна открывать связь со мной (написать письмо , оставить заявку…)

8. Также нужна будет ссылка для отзывов

9. Оплата будет в форме заявки на заказ, т е связь с владельцем