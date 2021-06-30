Ищу репетитор по английскому языку

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Закрыт28 заявок1521 просмотр

Ищу преподавателя по английскому языку.  Способ изучения онлайн. Начальные знания  со времен школы остались, уровень А1.  Нужно помочь в изучение по всем направлениям: правила, чтение, письмо, говорение,  слушание. Изучать будем парень с девушкой, желательно подстроиться под наш график. Разница с Москвой 2 часа. Пишите, пожалуйста, стоимость и продолжительность одного урока, или курса.

4 года назад
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