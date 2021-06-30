Необходимо доделать сайт на WordPress, включающий создание 4 страниц, вставку текста и описаний, добавление интернет-магазина и разделов для видео, статей и песен. Требуется интеграция кнопок для оформления покупок, связи и отзывов, а также размещение значков соцсетей. Готовые документы для сайта уже имеются.
Ищу репетитор по английскому языку
Ищу преподавателя по английскому языку. Способ изучения онлайн. Начальные знания со времен школы остались, уровень А1. Нужно помочь в изучение по всем направлениям: правила, чтение, письмо, говорение, слушание. Изучать будем парень с девушкой, желательно подстроиться под наш график. Разница с Москвой 2 часа. Пишите, пожалуйста, стоимость и продолжительность одного урока, или курса.
Заявки фрилансеров
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