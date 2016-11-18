Обучить художника в тату-мастера

На регулярной основе (1 раз в квартал или другое плюс-минус) требуется консультация/обучение/коучинг (как угодно можно назвать) по теме оптимизации доходов от рекламы на сайте intomoscow.ru. Что лучше использовать: РСЯ или Google Adsense или что-то другое, ...