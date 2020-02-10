Рассчет пирамиды

Хочу уметь создавать небольшие проекты для себя (есть идеи чат-ботов для ТГ, например). Никогда раньше не программировал, прошёл пару бесплатных курсов по Python, совсем азы. Понимаю, что до первых своих проектов тонны новой информации, и ...