Новая развивающаяся компания в сфере обучения английскому языку ищет опытного SMM специалиста для долгосрочного и плодотворного сотрудничества с опытом в этой нише.

Обязательные качества: прозрачность, честность, наличие соответствующих кейсов и/или портфолио.

Для начала рассматриваем ваши услуги на недельный тест. У нас есть определенные требования и ожидания на счет вашей работы, которые мы уточним при дальнейшем собеседовании.

Пожалуйста, не тратьте время нашего HR-Менеджера, если вы не имеете опыта в этой нише или настроены только на краткосрочное сотрудничество.