Необходимо разработать образовательный курс по Excel на основе технического задания. Основные требования указаны в ТЗ. Приветствуется инициатива в изменении тематики модулей, чтобы курс стал интереснее. Оформление курса в том ...
SMM
Новая развивающаяся компания в сфере обучения английскому языку ищет опытного SMM специалиста для долгосрочного и плодотворного сотрудничества с опытом в этой нише.
Обязательные качества: прозрачность, честность, наличие соответствующих кейсов и/или портфолио.
Для начала рассматриваем ваши услуги на недельный тест. У нас есть определенные требования и ожидания на счет вашей работы, которые мы уточним при дальнейшем собеседовании.
Пожалуйста, не тратьте время нашего HR-Менеджера, если вы не имеете опыта в этой нише или настроены только на краткосрочное сотрудничество.
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