SMM

$97
  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт4 заявки763 просмотра

Новая развивающаяся компания в сфере обучения английскому языку ищет опытного SMM специалиста для долгосрочного и плодотворного сотрудничества с опытом в этой нише. 

Обязательные качества: прозрачность, честность, наличие соответствующих кейсов и/или портфолио.

 

Для начала рассматриваем ваши услуги на недельный тест. У нас есть определенные требования и ожидания на счет вашей работы, которые мы уточним при дальнейшем собеседовании.

 Пожалуйста, не тратьте время нашего HR-Менеджера, если вы не имеете опыта в этой нише или настроены только на краткосрочное сотрудничество.

5 лет назад
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