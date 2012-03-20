Бронирование мест

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок108 просмотров
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Есть система он-лайн бронирования туристических путевок в пансионат. При подборе путевки можно выбрать Тип номера и Даты отдыха, система подберет первый попавшийся свободный в эти числа номер и забронирует его на эти даты.

Необходимо сделать интерактивную схему пансионата, которая позволяла бы бронировать также конкретный выбранный на этой схеме номер в выбранном корпусе.

Схема будет примерно подобна тому как, к примеру, можно выбрать места в зрительном зале при бронировании билетов в кинотеатр http://afisha.yandex.ru/msk/events/487439/.

Соответственно на схеме будут показаны номера выбранного типа свободные в эти даты.

Без использовании флеш.

Более подробно при дальнейшей работе.

12 лет назад
irina_mz
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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