Доработки по сайту

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить несколько доработок по сайту. Движок -самописный.

ТЗ в приложении - ознакомьтесь, прежде чем оставлять заявки.

12 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание тестов для сайта

    Необходимо создать онлайн тест для размещения на сайте, при этом планируется: 20 вопросов с возможностью выбора одного из 3-х вариантов ответов, отображение по одному вопросу на экране, суммация выбранных результатов, в конце теста вывод на экран ответа. предлагайте стоимость и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Rss модуль joomla 2.5

    $50

    Стандартный модуль создает RSS-ленту для страницы, на которой отображается. нужно его доработать, либо написать подобный модуль. чтоб можно было в админке назначить категории статей для вывода, и выставление ограничения по кол-ву. от вас цена и срок.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подкорректировать. Джумла. Listbingo.

    $5

    Раздел объявления пользователя Хочу поставить кнопку для обновления ВСЕХ объявлений, а не каждого в отдельности каждое обновление выводится здесь /public_html/components/com_listbingo/templates/default/myads.item.php а здесь дефолт /public_html/components/com_listbingo/templates/default/myads.default.php здесь есть ссылочка для обновления каждого отдельного объявления Нужен совет как сделать ссылку для обновления всех объявлений пользователя ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать Jquery слайдер.

    Собственно нужно любой из доступных слайдеров привести к такому виду - http://dl.dropbox.com/u/15400167/prodal.jpg чтобы слайдшоу стартовало только по нажатии плэй и иконка плэй соответственно убералась потом, слайды циклично перещёлкиваются, настройка скорости. снизу видем цифры 1/5 - думаю понятно + ...

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка ЧПУ для магазина на базе CS-Cart

    Необходимо доработать исходный код магазина, для создания красивых ЧПУ ссылок: http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy.html На оранжевом фоне вверху страницы блок с производителями. При нажатии к примеру "BEHRINGER " мы попадаем на вот такую страницу: http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy.html?subcats=Y&amp;features_hash=V24 а нужно чтоб формировалась ссылка вида: http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy/BEHRINGER.html Тоже самое ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разобраться с корзиной на prestashop

    Доброй ночи уважаемые. 1) Необходимо разобратся с отправкой заказов на email. а) не приходят на почту администратору. б) письма заказчику приходят на англ. языке. в) сделать возможность быстрого заказа без регистрации. Сайт www.eco-shop.su

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скриптинг баннерной сети

    $500

    Требуется PHP программист для создания PHP части рекламной банерной сети. Верстка и Техническое Задание готовы и ждут вас. Веб сайт на двух языках, 13 страниц (некоторые дублируются), оплату подключать ненужно. Включены стандартные функции рекламных ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад