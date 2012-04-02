Нужно разобраться с корзиной на prestashop

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки72 просмотра
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Доброй ночи уважаемые.

1) Необходимо разобратся с отправкой заказов на email.

а) не приходят на почту администратору.

б) письма заказчику приходят на англ. языке.

в) сделать возможность быстрого заказа без регистрации.

Сайт www.eco-shop.su

Prestashop
12 лет назад
Serg1111
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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