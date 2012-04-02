Сверстать и установить шаблон на CMS

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемы фрилансеры. Есть работа для верстальщика или программиста. Необходимо сверстать и натянуть представленный в аттаче макет на одну из бесплатных CMS. Какую именно пока не решили, но склоняемся к друпалу. Было бы интересно услышать ваши предложения и цены в комментариях к проекту. Просьба без отзывов не писать. Исполнитель будет выбран по соотношению отзывов\цен. Цена только за главную, внутренняя будет обсуждаться отдельно. Оплата через webmoney, аттестат продавца, BL 181.

upd: бюджет до 100$. Желательно на друпале

12 лет назад
skif_
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Bukowina
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
12 лет назад
$75
2 дня