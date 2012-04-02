Сверстать и установить шаблон на CMS

Здравствуйте уважаемы фрилансеры. Есть работа для верстальщика или программиста. Необходимо сверстать и натянуть представленный в аттаче макет на одну из бесплатных CMS. Какую именно пока не решили, но склоняемся к друпалу. Было бы интересно услышать ваши предложения и цены в комментариях к проекту. Просьба без отзывов не писать. Исполнитель будет выбран по соотношению отзывов\цен. Цена только за главную, внутренняя будет обсуждаться отдельно. Оплата через webmoney, аттестат продавца, BL 181.

upd: бюджет до 100$. Желательно на друпале