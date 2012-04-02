Скриптинг баннерной сети

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок84 просмотра
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Требуется PHP программист для создания PHP части рекламной банерной сети. Верстка и Техническое Задание готовы и ждут вас.

Веб сайт на двух языках, 13 страниц (некоторые дублируются), оплату подключать ненужно.

Включены стандартные функции рекламных банерных сетей:

1. создание рекламной компании с разными параметрами

2. отчеты о показах и кликах на банер

3. контрольная панель веб сайтов которые показывают банеры с отчетами.

4. админская часть: управление ими, управление веб сайтами – партнерами.

5. сам движок показа банеров, с проверкой на накрутку кликов. (плата в системе береться за клик по банеру (CPC)).

Пожалуйста тех, кто не делал подобных вещей и тем для кого это первый проект пожалуйста не связывайтесь, учитесь на чем то попроще, избавьте и меня и себя от головной боли. Сумма оплаты обсуждаема. Сроки не горящие, но предпочтение будет отдано тому, кто может взяться незамедлительно. Допускается частичное использование готовых скриптов\движков баннерных сетей.

12 лет назад
Ullyses
35 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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