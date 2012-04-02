Скриптинг баннерной сети

Имеется скрипт загрузки товаров в формате XML (YML), но он не импортирует большие xml файлы. Его необходимо исправить. А точнее скорее переписать полностью, так, чтоб он разбирал большие файлы, не напрягая сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP программист для создания PHP части рекламной банерной сети. Верстка и Техническое Задание готовы и ждут вас.
Веб сайт на двух языках, 13 страниц (некоторые дублируются), оплату подключать ненужно.
Включены стандартные функции рекламных банерных сетей:
1. создание рекламной компании с разными параметрами
2. отчеты о показах и кликах на банер
3. контрольная панель веб сайтов которые показывают банеры с отчетами.
4. админская часть: управление ими, управление веб сайтами – партнерами.
5. сам движок показа банеров, с проверкой на накрутку кликов. (плата в системе береться за клик по банеру (CPC)).
Пожалуйста тех, кто не делал подобных вещей и тем для кого это первый проект пожалуйста не связывайтесь, учитесь на чем то попроще, избавьте и меня и себя от головной боли. Сумма оплаты обсуждаема. Сроки не горящие, но предпочтение будет отдано тому, кто может взяться незамедлительно. Допускается частичное использование готовых скриптов\движков баннерных сетей.
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