Скриптинг баннерной сети

Требуется PHP программист для создания PHP части рекламной банерной сети. Верстка и Техническое Задание готовы и ждут вас.

Веб сайт на двух языках, 13 страниц (некоторые дублируются), оплату подключать ненужно.

Включены стандартные функции рекламных банерных сетей:

1. создание рекламной компании с разными параметрами

2. отчеты о показах и кликах на банер

3. контрольная панель веб сайтов которые показывают банеры с отчетами.

4. админская часть: управление ими, управление веб сайтами – партнерами.

5. сам движок показа банеров, с проверкой на накрутку кликов. (плата в системе береться за клик по банеру (CPC)).

Пожалуйста тех, кто не делал подобных вещей и тем для кого это первый проект пожалуйста не связывайтесь, учитесь на чем то попроще, избавьте и меня и себя от головной боли. Сумма оплаты обсуждаема. Сроки не горящие, но предпочтение будет отдано тому, кто может взяться незамедлительно. Допускается частичное использование готовых скриптов\движков баннерных сетей.