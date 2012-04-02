Доработка ЧПУ для магазина на базе CS-Cart

Необходимо доработать исходный код магазина, для создания красивых ЧПУ ссылок:

http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy.html

На оранжевом фоне вверху страницы блок с производителями. При нажатии к примеру "BEHRINGER " мы попадаем на вот такую страницу:

http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy.html?subcats=Y&features_hash=V24

а нужно чтоб формировалась ссылка вида:

http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy/BEHRINGER.html

Тоже самое и для всех остальных производителей.

На сайте работает модуль ЧПУ, но он функционирует только с постоянными "брендами" (как блок производителей на главной странице сайта). В катигориях же стоят динамические фильтры, показывающие только те бренды, товары которых есть в выбранной категории.

Пример правильной реализации того что мне нужно можете увидеть на этом сайте:

http://www.musiclife.kiev.ua/shop/muzyikalnyie-instrumentyi/gitaryi/elektrogitaryi.html

Жду от вас предложения по цене и по срокам. Оплачиваю работу ТОЛЬКО по факту выполнения или через сервис безопасных сделок. гарантом выступают действующие номера телефонов на сайте, а также персональный аттестат вебмани. Думаю этого достаточно.