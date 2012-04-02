Доработать Jquery слайдер.

Здравствуйте уважаемы фрилансеры. Есть работа для верстальщика или программиста. Необходимо сверстать и натянуть представленный в аттаче макет на одну из бесплатных CMS. Какую именно пока не решили, но склоняемся к друпалу. Было бы интересно услышать ...