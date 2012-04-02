Rss модуль joomla 2.5

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Стандартный модуль создает RSS-ленту для страницы, на которой отображается.

нужно его доработать, либо написать подобный модуль. чтоб можно было в админке назначить категории статей для вывода, и выставление ограничения по кол-ву.

от вас цена и срок.

Joomla
12 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
  • Похожие заказы

  • Доработать Jquery слайдер.

    Собственно нужно любой из доступных слайдеров привести к такому виду - http://dl.dropbox.com/u/15400167/prodal.jpg чтобы слайдшоу стартовало только по нажатии плэй и иконка плэй соответственно убералась потом, слайды циклично перещёлкиваются, настройка скорости. снизу видем цифры 1/5 - думаю понятно + ...

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка ЧПУ для магазина на базе CS-Cart

    Необходимо доработать исходный код магазина, для создания красивых ЧПУ ссылок: http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy.html На оранжевом фоне вверху страницы блок с производителями. При нажатии к примеру "BEHRINGER " мы попадаем на вот такую страницу: http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy.html?subcats=Y&amp;features_hash=V24 а нужно чтоб формировалась ссылка вида: http://4club.com.ua/sound/akusticheskie-sistemy/aktivnye-akusticheskie-sistemy/BEHRINGER.html Тоже самое ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разобраться с корзиной на prestashop

    Доброй ночи уважаемые. 1) Необходимо разобратся с отправкой заказов на email. а) не приходят на почту администратору. б) письма заказчику приходят на англ. языке. в) сделать возможность быстрого заказа без регистрации. Сайт www.eco-shop.su

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скриптинг баннерной сети

    $500

    Требуется PHP программист для создания PHP части рекламной банерной сети. Верстка и Техническое Задание готовы и ждут вас. Веб сайт на двух языках, 13 страниц (некоторые дублируются), оплату подключать ненужно. Включены стандартные функции рекламных ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и установить шаблон на CMS

    $100

    Здравствуйте уважаемы фрилансеры. Есть работа для верстальщика или программиста. Необходимо сверстать и натянуть представленный в аттаче макет на одну из бесплатных CMS. Какую именно пока не решили, но склоняемся к друпалу. Было бы интересно услышать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрывающееся меню WebAsyst ShopScript

    Нужно сделать раскрывающееся меня на сайте Webasyst для древа категорий. Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки. Так же в меню должен выводится список продуктов. Пример как реализовано: http://www.shpulka.by/

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно в WordPress изменить форму комментариев.

    Нужно в WordPress изменить форму комментариев, а также добавить красивые смайлы. Сразу предупреждаю, что шаблон кривой, из-за этого сам установить не смог... Пишите свои контакты и цены...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внедрить яндекс услуги api на сайт

    Требуется, внедрить на сайт Яндекс yслуги → банки: Вклады Потребительские кредиты Автокредиты Ипотека То есть нужно, чтобы на моем сайте человек заходил, например, в раздел Автокредиты и имел возможность подобрать предложения такого же плана http://uslugi.yandex.ru/banki/autocredits/ Ещё есть потребность в написании, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад