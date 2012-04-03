Необходимо создать онлайн тест для размещения на сайте, при этом планируется: 20 вопросов с возможностью выбора одного из 3-х вариантов ответов, отображение по одному вопросу на экране, суммация выбранных результатов, в конце теста вывод на экран ответа. предлагайте стоимость и ...
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Добрый день.
Нужно сделать форму подбора цвета на флеш на подобие этого примера http://www.dispotolok-kmv.ru/room
интересует цена
С уважением Роман
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