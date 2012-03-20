Задача для web-разработчика

Требуется создать сайт по разработанному дизайну на СМС 1С:Битрикс В процессе создания сайта обучить нашего сотрудника работе с СМС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Господа требуется помошник штатным программерам, т.к. с объемом уже полностью не справляемся.
В данный момент обязательно нужен опыт работы с joomla. Задача ниже. Оглашайте цены и сроки.
Так же приветствуется опыт работы с umi cms, bitrix, yii framework.
Если сработаемся возможно устройство в штат компании в Одессе. Желательно, чтобы исполнитель был из Украины, чтобы можно было подтвердить правильность получения и понимания т.з. по телефону.
Ниже то, что в текущий момент нужно доделать. Пересылаю в том же виде, как получили от клиента, там все понятно, но прошу меня простить за некоторые обороты речи.
"Файл № 29138465 подтвержден
Название: NAVIS design.rar
Размер: 157.77 Мб
Доступен до: 2012-03-20 18:12:31
Описание: NAVIS design
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/29138465
Ссылка для управления файлом:
http://ifolder.ru/control/?file_id=29138465&code=6d03cd090d53bf3fc84dcf36baf32c3f
> функционала сайта.
> ----------------------------------------------------------------------------------------------
> Интерфейс сайта в соответствии с утвержденным дизайном.
> Верстка сайта - 100% соответствие дизайну
> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> На сайте также должны быть подключенные модули: гугл для поиска судна и
> гугл карты. Панель для поиска судна должна открываться как тут:
> http://mythemepreviews.com/themes/?theme=Bruan%20-%20HTML
- 2 языка - русский и английский.
> текстовые блоки, новости с фото
> ---------------------------
> По каждой странице отдельно:
> 1 - Главная (1/1.1): меню сайта статично, при наведении и нажатии меняет
> цвет и подчеркивается выбранная категория, выпадающее подменю есть
> только в одном разделе Articles (стр. 3 и 3.1); Выезжающий блок поиска
Для блока сделал место и верстку только.
> судна гугловое как на шаблоне http://interbroker.com.ua/eng/form/ (на
> дизайне это нарисовано на стр. 1.1); Флаги - кнопки смены языковой
> версии сайта(при наведении - всплывающая подсказка с названием языка);
> Слайд-шоу на 6 кадров с задержкой 3 сек. и плавным переходом от одной к
> другой путём исчезновения в прозрачность, кнопки переключения слайдов на
> слайд-шоу (под ним в виде прямоугольников) с отображением цветом
> активного кадра (из админки удобное управление контентом
> слайд-шоу),(одно слайд-шоу на все стр.);
сделал на неограниченное количество кадров. Рделактирование - путем
добавления/удаления/деактивирования материалов в категории Rollers
> Правое боковое поле - контакты
> и лого гугла при нажатии открывает подключенный модуль гугл мап с
> маркером на точке расположения офиса компании;
> Контент - Текст описания
> компании (без фоток и ссылок - тупо текст), под ним 2 блока: новости - 4
> последние новости (заглавие) с кнопкой подробнее и соотв. переходом;
> вакансии - последние 6 вакансий (кратко, с кнопкой подробнее и соотв.
> переходом); Кнопка вверх (думаю понятно); Футер с дублирующемся меню
> сайта, лого конторы и лого DNAG с переходом на сайт
> http://neboartgroup.com/ при нажатии в новом окне браузера (при
> наведении курсора на лого DNAG всплывающая подсказка: "Сайт разработан в
> студии DNAG"
> 2 - Новости (2): Заглавие, дата публикации, текст, картинки (при нажатии
> увеличиваются); построение списка - верхняя самая новая; много их не
> будет так что все на одной странице.
> 3 - Статьи (3/3.1): при выборе пункта он ничего не открывает, а
> предлагает выбрать подкатегорию (одну из четырех) при выборе которой
> открывается соотв. список статей.
> Отображаются только названия статей
> (при наведении и выборе меняют цвет - нарисовано в дизайне) которые при
> нажатии/выборе открывают полную статью (3.1) в которой только текст (без
> картинок) и вверху есть кнопка возврата к списку по выбранной категории.
> 5 - Контакты (5): Текстовой блок для реквизитов компании (лицензия и
т.п. ), потом второй текстовой блок для контактов манагеров и под
> ними карта(картинка которую я нарисую) при нажатии она увеличивается
> (там подробная карта проезда будет)."
часть уже сделана http://navis.singree.com/
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