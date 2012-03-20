Задача для web-разработчика

Здравствуйте!

Господа требуется помошник штатным программерам, т.к. с объемом уже полностью не справляемся.

В данный момент обязательно нужен опыт работы с joomla. Задача ниже. Оглашайте цены и сроки.

Так же приветствуется опыт работы с umi cms, bitrix, yii framework.

Если сработаемся возможно устройство в штат компании в Одессе. Желательно, чтобы исполнитель был из Украины, чтобы можно было подтвердить правильность получения и понимания т.з. по телефону.

Ниже то, что в текущий момент нужно доделать. Пересылаю в том же виде, как получили от клиента, там все понятно, но прошу меня простить за некоторые обороты речи.

"Файл № 29138465 подтвержден

Название: NAVIS design.rar

Размер: 157.77 Мб

Доступен до: 2012-03-20 18:12:31

Описание: NAVIS design

Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/29138465

Ссылка для управления файлом:

http://ifolder.ru/control/?file_id=29138465&code=6d03cd090d53bf3fc84dcf36baf32c3f

> функционала сайта.

> ----------------------------------------------------------------------------------------------

> Интерфейс сайта в соответствии с утвержденным дизайном.

> Верстка сайта - 100% соответствие дизайну

> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

> На сайте также должны быть подключенные модули: гугл для поиска судна и

> гугл карты. Панель для поиска судна должна открываться как тут:

> http://mythemepreviews.com/themes/?theme=Bruan%20-%20HTML

- 2 языка - русский и английский.

> текстовые блоки, новости с фото

> ---------------------------

> По каждой странице отдельно:

> 1 - Главная (1/1.1): меню сайта статично, при наведении и нажатии меняет

> цвет и подчеркивается выбранная категория, выпадающее подменю есть

> только в одном разделе Articles (стр. 3 и 3.1); Выезжающий блок поиска

Для блока сделал место и верстку только.

> судна гугловое как на шаблоне http://interbroker.com.ua/eng/form/ (на

> дизайне это нарисовано на стр. 1.1); Флаги - кнопки смены языковой

> версии сайта(при наведении - всплывающая подсказка с названием языка);

> Слайд-шоу на 6 кадров с задержкой 3 сек. и плавным переходом от одной к

> другой путём исчезновения в прозрачность, кнопки переключения слайдов на

> слайд-шоу (под ним в виде прямоугольников) с отображением цветом

> активного кадра (из админки удобное управление контентом

> слайд-шоу),(одно слайд-шоу на все стр.);

сделал на неограниченное количество кадров. Рделактирование - путем

добавления/удаления/деактивирования материалов в категории Rollers

> Правое боковое поле - контакты

> и лого гугла при нажатии открывает подключенный модуль гугл мап с

> маркером на точке расположения офиса компании;

> Контент - Текст описания

> компании (без фоток и ссылок - тупо текст), под ним 2 блока: новости - 4

> последние новости (заглавие) с кнопкой подробнее и соотв. переходом;

> вакансии - последние 6 вакансий (кратко, с кнопкой подробнее и соотв.

> переходом); Кнопка вверх (думаю понятно); Футер с дублирующемся меню

> сайта, лого конторы и лого DNAG с переходом на сайт

> http://neboartgroup.com/ при нажатии в новом окне браузера (при

> наведении курсора на лого DNAG всплывающая подсказка: "Сайт разработан в

> студии DNAG"

> 2 - Новости (2): Заглавие, дата публикации, текст, картинки (при нажатии

> увеличиваются); построение списка - верхняя самая новая; много их не

> будет так что все на одной странице.

> 3 - Статьи (3/3.1): при выборе пункта он ничего не открывает, а

> предлагает выбрать подкатегорию (одну из четырех) при выборе которой

> открывается соотв. список статей.

> Отображаются только названия статей

> (при наведении и выборе меняют цвет - нарисовано в дизайне) которые при

> нажатии/выборе открывают полную статью (3.1) в которой только текст (без

> картинок) и вверху есть кнопка возврата к списку по выбранной категории.

> 5 - Контакты (5): Текстовой блок для реквизитов компании (лицензия и

т.п. ), потом второй текстовой блок для контактов манагеров и под

> ними карта(картинка которую я нарисую) при нажатии она увеличивается

> (там подробная карта проезда будет)."

часть уже сделана http://navis.singree.com/