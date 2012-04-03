Создание сайта на Битрикс по готовому дизайну

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Требуется создать сайт по разработанному дизайну на СМС 1С:Битрикс
В процессе создания сайта обучить нашего сотрудника работе с СМС
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