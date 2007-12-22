интересует создание проекта наподобие проекта www.torrents.ru скачивание файлов или покупка коннета лучше скачивание под разными айпи зашита от бана (прокси) желательно многопоточность, максимально возможно скачиваемость большого количества ИНФЫ (СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ САЙТА) .

так же рассмотрю все предложения по покупке инфы от 1 терабайта и создание аналогичного проекта

пишите на мыло ваше аську и е-мейлы

мой е-мейл [email protected]

аська 452-201-435

РАССМОТРЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАИМЕНЬШИМ РАСЦЕНКАМ ЕСТЬ ЕЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСНЫМ ПРОЕКТАМ.