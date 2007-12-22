Fff-2008

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки292 просмотра
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интересует создание проекта наподобие проекта www.torrents.ru скачивание файлов или покупка коннета лучше скачивание под разными айпи зашита от бана (прокси) желательно многопоточность, максимально возможно скачиваемость большого количества ИНФЫ (СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ САЙТА) .

так же рассмотрю все предложения по покупке инфы от 1 терабайта и создание аналогичного проекта

пишите на мыло ваше аську и е-мейлы

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16 лет назад
erop
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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