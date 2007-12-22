Нужен скрипт веб камеры Жду предложений Легче всего ее написать на Flash с Java script-ом Условия и как все должно фунциклировать обговорим Недорого
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен просто скрипт редиректа на php. Смысл таков, в нем будет вбито 5 и более ссылок (кол-во ссылок не ограничено) а скрипт каждый раз должен рандомно редиректить по вбитым в него ссылкам. Или же отдавать страницы поочередно, например первый посетитель попадет на страницу 1, второй на страницу 2 и т.п., когда ссылки закончатся, все опять начнется по кругу. Т.е. каждый раз будет грузиться разные страницы.
Желательно сделать сразу 2-а варианта редиректа. Если есть готовый скрпт, кидайте на [email protected] своевременную оплату и отзыв гарантирую! Просто не хочу тратить время на переписки.
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