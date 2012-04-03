Help! Исправить баг. J!1.5 + VM1.1.9

Веб-программированиеЗавершен4 заявки153 просмотра
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Нужно убрать вторую цену тут http://b23.ru/kfzz

Но оставить вторую цену здесь http://b23.ru/kfz4

П.С. Исполнитель пропал недоделав. Уже три дня на связь не выходит. :(

По оплате:

- рубли

- по факту

12 лет назад
db-identity
Владимир 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
JIucifeR
Олег 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Олег разобрался в проблеме решил вопрос за 30 минут. Явно профи. рекомендую.
Оплата сразу после выполнения задания, все рассказал, все показал. Не против сотрудничать дальше =)