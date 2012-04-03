Установка и настройка redmine

Требуется одеть уже существующий блог на Wordpress.Шаблон конечного результата должен быть похож на этот http://honestlywtf.com,с другой "шапкой" и мелкими изменениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно сабж.
Необходимо установить и настроить redmine на windows сервере, рельсы работают криво. Скорее всего придется переустановить. В проект цену и срок. В приват пишите, отправляю в игнор.
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