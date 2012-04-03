Работа с EBAY API

Нужен опытный верстальщик, желательно знакомый с CMS Drupal, так как может понадобиться незначительная доработка шаблонов (views), чтобы выводились необходимые классы для CSS. От дизайнера получены psd-файлы. Общий объем работы – 10 страниц с различным дизайном, из них ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
здравствуйте. интересует следующее:
есть сайт - www.ebaytoday.ru .
там есть амазон и другие магазины, но на данный момент интересует ebay .
что нужно сделать:
1. Импорт всех категорий с ebay .
2. Показать все продукты с ebay .
3. Возможность делать ставки на товары, которые на аукционе.
4. Возможность покупать товары "Buy it now"
5. У пользователя должен быть свой кошелек, где он может его пополнить до того, как будет делать ставки или покупки на ebay
6. Подключение платежный систем paypal, webmoney
7. Поиск как на сайте или глобальный поиск, или по категориям
8. Товары показывать в USD i v RUR уже с наценкой в %, которые можно выставлять в админке.
9. Описание товаров на английском и также с переводом на русский через google translate
10. Также должен пройти Ebay COmpatible Application check http://developer.ebay.com/support/certification/
11. Ebay API нужно подключить только с www.ebay.com
Т.е. грубо говоря нужен клон www.ebaytoday.ru только с другим дизайном и только с Ebay.
Интересуют сроки цена и обязательно примеры работы с EBAY API!
спасибо.
можете писать в личку, в проект или на почту: [email protected]
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