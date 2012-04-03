Многопользовательские гонки (Alternativa3D 8)

Доброго времени суток!

Требуются люди, с опытом разработок игр на Alternativa3D 8 (очень желательно, чтобы проживали в Москве).

Требуется реализовать многопользовательские гонки. Требуется написание клиентской части. Серверная часть будет предоставлена. Свое портфолио и контактные данные присылайте, пожалуйста, на [email protected] , либо в личные сообщения (более предпочтительный вариант на почту).

Заранее благодарен всем откликнувшимся!