Многопользовательские гонки (Alternativa3D 8)

Ищу программиста с опытом реализации личных кабинетов для MODx Evo. Если такие имеются — просьба оставлять заявки в проект, я сам выйду на связь, отправлю полное Т.З.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуются люди, с опытом разработок игр на Alternativa3D 8 (очень желательно, чтобы проживали в Москве).
Требуется реализовать многопользовательские гонки. Требуется написание клиентской части. Серверная часть будет предоставлена. Свое портфолио и контактные данные присылайте, пожалуйста, на [email protected] , либо в личные сообщения (более предпочтительный вариант на почту).
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
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