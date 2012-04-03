Личный кабинет для MODx Evo

$300
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Ищу программиста с опытом реализации личных кабинетов для MODx Evo.

Если такие имеются — просьба оставлять заявки в проект, я сам выйду на связь, отправлю полное Т.З.

MODX
12 лет назад
sergey-podgornuy
Сергей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад