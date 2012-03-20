PHPprobid правки

Есть система он-лайн бронирования туристических путевок в пансионат. При подборе путевки можно выбрать Тип номера и Даты отдыха, система подберет первый попавшийся свободный в эти числа номер и забронирует его на эти даты. Необходимо сделать интерактивную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Господа требуется помошник штатным программерам, т.к. с объемом уже полностью не справляемся. В данный момент обязательно нужен опыт работы с joomla. Задача ниже. Оглашайте цены и сроки. Так же приветствуется опыт работы с umi cms, bitrix, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт по разработанному дизайну на СМС 1С:Битрикс В процессе создания сайта обучить нашего сотрудника работе с СМСВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо в интернет магазине прикрутить возможность синхронизации данных между сайтом и обмен с 1С:Управление торговлей 8.х;. Админка самописная на php. Предложение только к тем, у кого имеется опыт подобного внедрния. Интересует примерная стоимость и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Необходимо выполнить несколько доработок по сайту. Движок -самописный. ТЗ в приложении - ознакомьтесь, прежде чем оставлять заявки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо установить на 8 сайтов Wordpress в раздел сайта articles. Все сайты на одном хостинге. Стучите сразу в аську 474849132.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно сделать форму подбора цвета на флеш на подобие этого примера http://www.dispotolok-kmv.ru/room интересует цена С уважением РоманВеб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать онлайн тест для размещения на сайте, при этом планируется: 20 вопросов с возможностью выбора одного из 3-х вариантов ответов, отображение по одному вопросу на экране, суммация выбранных результатов, в конце теста вывод на экран ответа. предлагайте стоимость и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Стандартный модуль создает RSS-ленту для страницы, на которой отображается. нужно его доработать, либо написать подобный модуль. чтоб можно было в админке назначить категории статей для вывода, и выставление ограничения по кол-ву. от вас цена и срок.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $5
Раздел объявления пользователя Хочу поставить кнопку для обновления ВСЕХ объявлений, а не каждого в отдельности каждое обновление выводится здесь /public_html/components/com_listbingo/templates/default/myads.item.php а здесь дефолт /public_html/components/com_listbingo/templates/default/myads.default.php здесь есть ссылочка для обновления каждого отдельного объявления Нужен совет как сделать ссылку для обновления всех объявлений пользователя ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад