Найти и устранить проблему в корзине OpenCart

Более подробно - в ТЗ. еще: было бы не плохо, если бы Вы доработли уже имеющийся компонент - simple Caddy ! также желательно что бы категория товара при его заказе отображалась и в письме то же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема следующая: у некоторых пользователей не переходит на следующий шаг заказа.
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