Написать скрипт (javascript + PHP + MySql)

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать скрипт (javascript+PHP+MySql). подсказок для строки поиска. Javascript самописный, а не готовые библиотеки

Есть удаленная база данных MySql со списком слов. Необходимо написать скрипт, чтобы в строке поиска при вводе букв, показывались варианты (10 слов) найденных слов в базе данных.

Например как в Яндексе (фото прилагается).

Цену попросту не знаю, предлагайте. Все обсуждаемо.

PHPJavascriptMySQL
12 лет назад
Serg_akk
Сергей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программирование модуля комментариев для Joomla

    Есть сайт на joomla, на котором прикручены компонент jcomments и возможность комменировать Вконтакте. Сейчас это сделано так, что сверху идут комменты ВК, снизу уже комменты jcomments. И для каждого своя форма оставить комментарий Нужно сделать, чтобы была ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отредактировать файл .htaccess в соответствии с ТЗ

    Требуется провести аудит файла .htaccess и внести правки в соответствии с ТЗ. Подробности в приложении. В заявке прошу указать Ваши финансовые пожелания. P.S.: не смотря на то, что по сути в данном проекте речь идёт о написании нескольких ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка и установка на Drupal

    Здравствуйте! Требуется специалист для верстки и установки на Drupal для создания проекта, который указан в файле. Обязательные требования к кандидату: В сервисе не менее 3 лет Должно быть портфолио, желательно отзывы. Пишите цену и сроки С Уважением, Николай!

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Форма обратной связи на Joomla 1.5

    $50

    Добрый день Уважаемые фрилансеры! Необходима форма обратной связи для joomla 1.5, точно такая же как на сайте http://www.nadezhda.ru/ в правом нижнем углу "Задать вопрос" Графы точно такие же (Имя, Телефон, email, Сообщение). также необходимо чтобы был выбор ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Бронирование мест

    Есть система он-лайн бронирования туристических путевок в пансионат. При подборе путевки можно выбрать Тип номера и Даты отдыха, система подберет первый попавшийся свободный в эти числа номер и забронирует его на эти даты. Необходимо сделать интерактивную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для web-разработчика

    Здравствуйте! Господа требуется помошник штатным программерам, т.к. с объемом уже полностью не справляемся. В данный момент обязательно нужен опыт работы с joomla. Задача ниже. Оглашайте цены и сроки. Так же приветствуется опыт работы с umi cms, bitrix, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция с 1С

    Необходимо в интернет магазине прикрутить возможность синхронизации данных между сайтом и обмен с 1С:Управление торговлей 8.х;. Админка самописная на php. Предложение только к тем, у кого имеется опыт подобного внедрния. Интересует примерная стоимость и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад