Написать скрипт (javascript + PHP + MySql)

Здравствуйте! Требуется специалист для верстки и установки на Drupal для создания проекта, который указан в файле. Обязательные требования к кандидату: В сервисе не менее 3 лет Должно быть портфолио, желательно отзывы. Пишите цену и сроки С Уважением, Николай!