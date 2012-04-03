Здравствуйте! Требуется специалист для верстки и установки на Drupal для создания проекта, который указан в файле. Обязательные требования к кандидату: В сервисе не менее 3 лет Должно быть портфолио, желательно отзывы. Пишите цену и сроки С Уважением, Николай!
Отредактировать файл .htaccess в соответствии с ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется провести аудит файла .htaccess и внести правки в соответствии с ТЗ.
Подробности в приложении.
В заявке прошу указать Ваши финансовые пожелания.
P.S.: не смотря на то, что по сути в данном проекте речь идёт о написании нескольких строк кода - прошу "не уверенных аматоров" не отправлять заявки, т.к. времени на эксперименты у меня нет. Спасибо за понимание.
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