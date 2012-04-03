Отредактировать файл .htaccess в соответствии с ТЗ

Требуется провести аудит файла .htaccess и внести правки в соответствии с ТЗ.

Подробности в приложении.

В заявке прошу указать Ваши финансовые пожелания.

P.S.: не смотря на то, что по сути в данном проекте речь идёт о написании нескольких строк кода - прошу "не уверенных аматоров" не отправлять заявки, т.к. времени на эксперименты у меня нет. Спасибо за понимание.