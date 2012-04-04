Форма обратной связи на Joomla 1.5

Добрый день Уважаемые фрилансеры!

Необходима форма обратной связи для joomla 1.5, точно такая же как на сайте http://www.nadezhda.ru/ в правом нижнем углу "Задать вопрос"

Графы точно такие же (Имя, Телефон, email, Сообщение). также необходимо чтобы был выбор Position,для размещения.

Жду Ваших предложений по срокам и цене.