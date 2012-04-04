Форма обратной связи на Joomla 1.5

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок200 просмотров
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Добрый день Уважаемые фрилансеры!

Необходима форма обратной связи для joomla 1.5, точно такая же как на сайте http://www.nadezhda.ru/ в правом нижнем углу "Задать вопрос"

Графы точно такие же (Имя, Телефон, email, Сообщение). также необходимо чтобы был выбор Position,для размещения.

Жду Ваших предложений по срокам и цене.

Joomla
12 лет назад
chernomor-hotel
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
OMatviiv
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасиба, приятно было сотрудничать..
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