Html установить на Joomlа или Drupal

Раздел объявления пользователя Хочу поставить кнопку для обновления ВСЕХ объявлений, а не каждого в отдельности каждое обновление выводится здесь /public_html/components/com_listbingo/templates/default/myads.item.php а здесь дефолт /public_html/components/com_listbingo/templates/default/myads.default.php здесь есть ссылочка для обновления каждого отдельного объявления Нужен совет как сделать ссылку для обновления всех объявлений пользователя ...