Верстка и установка на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки74 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется специалист для верстки и установки на Drupal для создания проекта, который указан в файле.

Обязательные требования к кандидату:

В сервисе не менее 3 лет

Должно быть портфолио, желательно отзывы.

Пишите цену и сроки

С Уважением, Николай!

Drupal
12 лет назад
nikolai112
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад