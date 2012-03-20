Верстка и установка на Drupal

Здравствуйте!

Требуется специалист для верстки и установки на Drupal для создания проекта, который указан в файле.

Обязательные требования к кандидату:

В сервисе не менее 3 лет

Должно быть портфолио, желательно отзывы.

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С Уважением, Николай!